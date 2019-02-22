Hadi ipucu 22 Şubat sorusu yayınlandı. Saat 20.30'da yapılacak yarışmanın Hadi ipucu olarak; : Ruj kelimesi dilimize hangi dilden geçmiş ve o dilde ne anlama gelir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 22 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'da

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HADİ İPUCU SORUSU 22 ŞUBAT CEVABI: FRANSIZCA

Ruj, dudağa renk vermesi için kullanılan ve içinde pigmentler, yağlar, balmumu ve yumuşatıcı maddeler içeren bir kozmetik ürünü. Çeşitli renklerde, ışıltılı, simli olabilir. Makyaj ürünlerinin en çok tercih edilen ürünüdür. Ruj kelimesi Fransızcada "kırmızı" anlamına gelen "rouge" kelimesinden gelmektedir.

Rujun içinde ozokerit, lanolin ve ceserin mumları, balmumu, kastor yağı, beyaz mineral yağı, lanolin yağı, hidrolenmiş bitkisel yağlar, oleil alkol ve bromo asitler bulunmaktadır. Dünyada her üç kadından biri ruj kullanmaktadır ve hayatı boyunca bir kadın ortalama altı gram ruj yutmaktadır.