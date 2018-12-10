Hadi ipucu sorusu bugün için açıklandı. 10 Aralık saat 12.30'da canlı olarak yapılacak olan Hadi öncesi yarışmacılar Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter ve Howard Wolowitz karakterlerinin yer aldığı dizi hangisidir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte 10 bin lira ödüllü 10 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 10 ARALIK: SHELDON COOPER, LEONARD HOFSTADTER VE HOWARD WOLOWITZ KARAKTERLERİNİN YER ALDIĞI DİZİ HANGİSİDİR?

Hadi bugün Supradyn'in katkılarıyla 12.30'da!

Ödül Supradyn'den 10.000 TL Pazartesi sendromunu favori dizileriyle atlatan hadiciler burada mı? Bugün ipucumuz dizi tarihinin sevilen klasiklerinin birinden geliyor! Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter ve Howard Wolowitz karakterlerinin yer aldığı dizi hangisidir?

HADİ İPUCU CEVABI: THE BIG BANG THEORY

THE BIG BANG THEORY KONUSU

The Big Bang Theory veya kısaca TBBT, Chuck Lorre ve Bill Prady tarafından yaratılmış Amerikan durum komedisi. İlk kez 24 Eylül 2007'de CBS'de yayınlanmıştır.

Kaliforniya'nın Pasadena şehrinde geçen dizi, beş ana karakter etrafında gelişiyor: Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki üstün zekalı ev arkadaşı olan deneysel fizikçi Leonard Hofstadter ve teorik fizikçi Sheldon Cooper, garson ve oyunculuğa hevesli sarışın karşı komşuları Penny, Leonard ve Sheldon'ın doktorası olmayan uzay mühendisi tuhaf iş arkadaşları Howard Wolowitz ve yine aynı yerde çalışan astrofizikçi Rajesh Koothrappali. Bu dört erkeğin bilime ve bilim kurguya olan ilgileri ve zekaları, Penny'nin sosyal beceri ve normal davranışlarıyla yan yana gelince komik sonuçlar doğuruyor. Ayrıca 3 yardımcı oyuncu bazı bölümlerde ana oyuncu olarak dizide yer almıştır: Üniversiteden iş arkadaşları ve hem Leonard hem de Howard'ın eski sevgilisi Leslie Winkle, Penny'nin çalıştığı şirkette part-time garson olarak çalıştığı sırada Howard'la arkadaş olan mikrobiyolog Bernadette Rostenkowski ve bir çevirimiçi arkadaşlık sitesi aracılığıyla Sheldon ile tanışan nörobiyolog ve bir nevi Sheldon'ın kadın versiyonu Amy Farrah Fowler.

Prodüksiyonu Warner Bros. Television ve Chuck Lorre Productions tarafından yapılan dizi, 2009 yılında Televizyon Eleştirmenleri Derneği tarafından en iyi komedi dizisi seçilmiş ve Jim Parsons da canlandırdığı Sheldon Cooper karakteri ile komedi dalında bireysel başarı ödülü almıştır.

Dizinin müziği Barenaked Ladies adlı grup tarafından yazılmıştır. Şarkı, evrenin büyük patlamadan bu güne değişimini anlatır. 9 Ekim 2007'de 1 dakika 45 saniyelik versiyonu yayınlanmıştır.

THE BIG BANG THEORY OYUNCULARI

Johnny Galecki, Leonard Leakey Hofstadter, Ph.D.

Jim Parsons, Sheldon Lee Cooper, Ph.D.

Kaley Cuoco, Penny

Simon Helberg, Howard Wolowitz Uzay Müh., astronot

Kunal Nayyar, Rajesh Ramayan Koothrappali, Ph.D.

Sara Gilbert, Leslie Winkle, Ph.D.

Melissa Rauch, Bernadette Rostenkowski, Ph.D.

Mayim Bialik, Amy Farrah Fowler, Ph.D.

Kevin Sussman, Stuart Bloom

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