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Hadi ipucu sorusu 11 Kasım: İnternette açılan ilk alışveriş sitelerinin ne zaman faaliyete başlamıştır? Hadi ipucu cevabı

Hadi ipucu sorusu Instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Hadi ipucu sorusu bugüne özel saat 11.11'de canlı olarak yayınlanacak yarışma için, "İnternette açılan ilk alışveriş sitelerinin ne zaman faaliyete başladığını biliyor musunuz?" olarak açıklandı. Hadi ipucu sorusu yanıtı haberimizde

11.11.2018 - 10:17 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu belli oldu. 11 Kasım saat 11.11'de canlı olarak yayınlanacak olan Hadi özel yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, "İnternette açılan ilk alışveriş sitelerinin ne zaman faaliyete başladığını biliyor musunuz?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 11 KASIM

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün saat 11:11’de! 
Ödül n11 katkılarıyla 55.500 TL!

"Hadi'nin ipucu bugün İnternetten geliyor. Aramızda internet üzerinden alışveriş yapmayan var mı? Bugünkü ipucumuz artık neredeyse tüm alışverişlerimizi yaptığımız alışveriş sitelerinden geliyor. "İnternette açılan ilk alışveriş sitelerinin ne zaman faaliyete başladığını biliyor musunuz?" Kaçlı yıllar? denildi.

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: AMAZON.COM

Amazon.com, Inc., kısaca Amazon, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketidir. Jeff Bezos tarafından 5 Temmuz 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde kurulmuştur. Gerek toplam satış hacmi, gerekse piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesidir. Adını dünyanın en büyük nehri olan Amazon Nehri'nden alır.

Amazon.com, işe önce kitap satarak başlayan bir elektronik ticaret öncüsüdür. Bugün Amazon'da DVD, müzik CDsi, bilgisayar yazılımı, bilgisayar oyunu, elektronik eşya, aksesuar, mobilya gibi farkı türden mallar satılmaktadır. Şirket ayrıca kendi tüketici elektroniği ürünlerini (Kindle e-kitap okuyucular, Fire tabletler, Fire TV ve Echo) üretmektedir. Amazon aynı zamanda dünyanın en büyük bulut altyapı hizmetleri (IaaS) sağlayıcısıdır. Şirket ayrıca AmazonBasics markasıyla USB kablosu gibi basit ürünler satmaktadır.

       

Amazon'un Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İrlanda, Fransa, Kanada, Almanya, İtayla, İspanya, Hollanda, Avustrayla, Brezilya, Japonya, Çin, Hindistan, Meksika, Singapur ve Türkiye için ayrı alışveriş siteleri vardır. Almanya sitesinde Felemenkçe, Lehçe ve Türkçe dil seçenekleri de sunulmaktadır.

Amazon'un son yıllarda yaptığı en büyük atılım, elektronik kitap okuyucusu Kindle'ı piyasaya sürmek olmuştur. Şu anda Kindle 3 adıyla satılmakta olan cihaz, Amazon'un en çok satılan ürünü hâline gelmiştir. Ayrıca, Amazon internet sitesinde Kindle üzerinden okunabilecek oldukça geniş bir elektronik kitap arşivi bulunmaktadır.

Dünyanın en yaygın alışveriş sitelerinden olan Amazon.com'un logosunda yer alan sarı ok sadece bir gülen yüz değil, aynı zamanda amazon.com adresinde a'dan z'ye her şeyin bulunabileceğini ima eden gizli bir semboldür.

Amazon.com, Alexa.com, Goodreads, a9.com, 43things.com, Audible.com, IMDb ve Twitch.tv gibi büyük İnternet şirketlerinin de sahibidir.

Amazon.com, 4 Eylül 2018 tarihinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştır. Apple'dan sonra bu seviyeye erişen ikinci şirkettir.

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