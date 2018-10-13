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Hadi ipucu 13 Ekim: James Cameron'un Pandora adlı bir uyduda geçen ünlü filminin ismi! Hadi sorusu cevabı

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 13 Ekim Cumartesi akşam 20.30'da canlı yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu "James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filminin ismi nedir?" oldu. Sizler için bu filmi bulduk. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

13.10.2018 - 14:52 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu belli oldu. 13 Ekim tarihli Hadi ipucu sorusu "James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filminin ismi nedir?" oldu. Peki James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filminin ismi nedir? İşte Hadi yarışması ipucu sorunun yanıtı, cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 13 EKİM

Hadi resmi intagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. İpucuyu şu şekilde "Hadi bu akşam Film Gecesi'yle 20:30'da. Sevgili Hadiciler isteğiniz üzerine Film Gecesi Cumartesi oldu. İpucumuz James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filminden geliyor.  Bu filmi sevmeyen pek yoktur. Peki bize filmin adını söyleyecek var mı?" açıklandı.

James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filminin ismi nedir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: AVATAR

Avatar, 2009 ABD-Birleşik Krallık yapımı destansı bilim kurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir.

Film geleneksel 2-D, 3-D ve IMAX 3-D formatlarında gösterime sokuldu. Avatar'ın resmi bütçesi 237 milyon $'dır; diğer tahminlere göre ise filmin yapım maliyeti 280–310 milyon ve pazarlama maliyeti de 150 milyon dolardır.

Avatar'ın galası 10 Aralık 2009'da Londra, Birleşik Krallık'ta yapıldı ve 18 Aralık 2009'da ABD ve Kanada'da gösterime girdi. ABD ve Kanada'da açılış gününde 26 milyon $ haftasonunda ise 77 milyon $ hasılat elde etti. Uluslararası açılışı iki gün daha erken gerçekleşti ve gösterimin ilk beş günü sonunda dünya çapında 232 milyon $ hasılat elde etti. Gösterimin üçüncü haftasında 1 milyar $ hasılatı geçti ve altıncı haftada Cameron'un daha önceki filmi Titanik'in sahip olduğu 2 milyar 185 milyon $ hasılatı geride bırakarak tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu elde etti.

67. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen (James Cameron) ödüllerini almıştır. 9 dalda aday gösterildiği 82. Akademi Ödülleri'nde ise sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında 3 ödül kazanmıştır.

22 Nisan 2010'da satışa çıkan Blu-ray versiyonu ilk günde yaklaşık 1.5 milyon satarak 600 bin satış rakamıyla The Dark Knight filmine ait olan rekoru kırmıştır.

Devam filmlerinin sırasıyla Aralık 2020, Aralık 2021, 2024 ve 2025 tarihlerinde gösterime girmesi planlanmaktadır.

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