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Hadi ipucu sorusu 17 Kasım: Hobbit filminin yönetmeni kimdir? 30 bin lira ödüllü (film gecesi) Hadi ipucu cevabı

Hadi ipucu sorusu bugün 20.30'da başlayacak film gecesi için "Hobbit filminin yönetmeni" işaret edildi. Bu akşam 30 bin lira ödüllü film gecesi için Hadi ipucu sorusu TV+ üzerinden duyuruldu. Peki Hobbit filminin yönetmeni kimdir? İşte Hobbit'in detaylar ve 17 Kasım Hadi ipucu sorusu cevabı

17.11.2018 - 16:55 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve "Hobbit filminin yönetmeni" işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi Film Gecesi konseptiyle düzenlenecek. Hadi'de bu akşam "Hobbit filminin yönetmeni" sorulacak. Peki Hadi Film Gecesi için Hobbit filminin yönetmeni kimdir?

HADİ İPUCU: HOBBİT FİLMİNİN YÖNETMENİ KİMDİR?

Hobbit filminin yönetmeni Yeni Zelandalı Peter Robert Jackson'dur.

PETER ROBERT JACKSON KİMDİR?

Peter Robert Jackson, 31 Ekim 1961'de dünyaya geldi. Yeni Zelandalı film yapımcısı, senarist ve yönetmen 3 kez Akademi Ödülü kazandı. Kariyerinin ilk döneminde slasher türü filmler çekti. İlk filmi Bad Taste'i 1987 yılında çekti. Bu filmin aldığı olumlu yorumlardan sonra Meet the Feebles'ı (1989) yönetti; ancak bu film, Bad Taste kadar başarılı olamadı. 1993 yılında Weta Digital isimli şirketi kurdu. Cennet Yaratıkları filmi ile ilk Akademi Ödülü adaylığını kazandı. Kendisinin ilk büyük bütçeli Hollywood filmi olan Sevimli Hayaletler 1996 yılında gösterime girdi.

Çocukluğundan beri J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi romanlarına hayran olan Jackson, eserlerin haklarını satın aldıktan sonra üçlemeyi beyazperdeye aktardı. Yönetmen, ilk filmdeki çalışmasıyla üç dalda (En İyi Film, Yönetmen, Uyarlama Senaryo) Akademi Ödülü'ne aday oldu. Üçüncü film Kralın Dönüşü, Jackson'a En İyi Film, Yönetmen, Uyarlama Senaryo dallarında Akademi Ödülü kazandırdı. Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nin ardından King Kong'u (2005) yönetti. Uzun süren bir yapım aşamasından sonra Yüzüklerin Efendisi öncülü Hobbit üçlemesinin ilk filmi Beklenmedik Yolculuk Aralık 2012'de büyük bütçeli bir Dünya Prömiyeri ile, ikinci film Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları Aralık 2013'te Wellington'da gösterime girdi. Üçlemenin son filmi Hobbit: Beş Ordular Savaşı 17 Aralık 2014 tarihinde gösterime girdi.

HOBBIT FİLMİ HAKKINDA

Tolkien'in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncül kitabı olarak da görülen Hobbit'ten, üçlemenin yönetmeni Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan üç filmlik Hobbit macerasının ilk bölümü olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk/The Hobbit: An Unexpected Journey ile bu sefer Bilbo Baggins'in gençliğine gidiliyor.

Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire'da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve baş kahraman Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden tanınan Ian McKellen, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving, Elijah Wood, Orlando Bloom ve Andy Serkis'e; Richard Armitage, John Bell, Luke Evans, Ryan Gage, Evangeline Lilly, Bret McKenzie, Graham McTavish, Mike Mizrahi, Jeffrey Thomas ve Aidan Turner gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu da eşlik ediyor. Filmin senaryosunda ise yönetmen Peter Jackson'ın yanı sıra Fran Walsh, Philippa Boyens ve Guillermo del Toro'nun imzası var.

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