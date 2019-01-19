Hadi ipucu sorusu bugün, Batman Kara Şövalye filminden geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 19 Ocak 30 bin lira ödüllü Hadi ipucu sorusu "Batman Kara Şövalye filminde, Batman'in canı pahasına koruduğu şehir neresidir?" oldu. Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 19 OCAK

Hadi bu akşam 20:30’da!

Ödül TV+ katkılarıyla 30.000 TL

Bu akşamın ipucu da filmlerden geliyor. İpucu için hemen TV+ instagram hesabına git ve ipucunu not etmeyi sakın unutma. Yarışmada herkesten bir farkın olsun. Hadi, acele et.

HADİ İPUCU CEVABI: GOTHAM

GOTHAM NERESİDİR?

Gotham, DC Comics tarafından yaratılan kurgusal şehirdir. Şehir en çok Batman'in yaşadığı yer olarak bilinir. Batman'ın evi ilk kez Batman 4'te (Kış 1940) Gotham City olarak tanımlandı. Gotham City, Baltimore, Chicago ve özellikle New York gibi birçok büyük şehrin temel alınmasıyla kuruldu. Uzun bir süredir devam eden, Gotham takma adını ilk kez Washington Irving, Salmagundi adlı dergide New York ile ilişkilendirmiştir.

BATMAN KARA ŞÖVALYE HAKKINDA

Kara Şövalye (Özgün adı: The Dark Knight),Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmidir. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli Batman Başlıyor (Batman Begins) filminin devamıdır. Kara Şövalye'nin senaryosunu Christopher ve kardeşi Jonathan Nolan yazmıştır. Hikâyeyi ise David S. Goyer oluşturmuştur. Filmin olay örgüsü, Bruce Wayne/Batman (Christian Bale),bölge savcısı Harvey Dent (Aaron Eckhart),asistan Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal) ve Polis Komiseri James Gordon'ın (Gary Oldman),onların suçla mücadelelerinin ve yeni tehdit Joker'in (Heath Ledger) etrafında gelişir. Joker gerçek kimliği, filmin gizemi için saklı tutulur ve Harvey Dent'in kahraman bir bölge savcısından çirkin bir katile dönüşümünün hikâyesi tamamıyla anlatılır. Yönetmen Nolan, Joker karakteri için ilhamı, onun 1940'lar ilk kez göründüğü çizgi romanlardan ve Harvey Dent'in geçmişinin tekrar anlatıldığı 1996 tarihli Batman: The Long Halloween adlı çizgi romandan esinlendi. Kara Şövalye'nin çekimleri öncelikle Chicago'da, ek olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç yerinde, Birleşik Krallık'ta ve Hong Kong'da yapıldı. Nolan, Joker'in filmde ilk göründüğü sahne başta olmak üzere bazı sekansları çekmek için IMAX kamerası kullandı. Kamyon devirme sahnesinde görsel efekt kullanılmadı. Filmin müziklerini oluşturmada Hans Zimmer ve James Newton Howard işbirliği yaptı.

Heath Ledger (Joker),Kara Şövalye'nin çekimleri tamamlandıktan sonra, 22 Ocak 2008'de, çeşitli reçeteli ilaçları bir arada alması nedeniyle zehirlendi ve evinde ölü bulundu. Warner Bros. ilk önce Kara Şövalye için reklam kampanyası yarattı, Ledger'ın Joker'inin ön planda olduğu web siteleri ve fragmanlar hazırlandı, ama Ledger'ın ölümünden sonra stüdyo onunla ilgili reklam kampanyalarına tekrar odaklandı. Film 16 Temmuz 2008'de Avustralya'da, 18 Temmuz 2008'de Kuzey Amerika'da ve 24 Temmuz 2008'de Birleşik Krallık'ta vizyona girdi. Kuzey Amerika'da box office sahnesine çıkmadan önce, Kara Şövalye adına rekor sayıda ön bilet satıldı. Gösterime girdiğinde olumlu yorumlar ile karşılandı ve Kuzey Amerika'da 500 milyon dolar sınırını geçen ikinci film olmasının yanında pek çok rekoru daha kırdı. Büyük övgüleri ve ticari başarıları takiben, ödül sezonunda da çok başarılı oldu, özellikle 2008 yılının en iyi filmi dalında ve Ledger'ın Joker performansıyla birçok ödül veya adaylık elde etti. Sekiz dalda Akademi Ödülü'ne aday olarak, Milk ile birlikte en çok adaylık elde eden üçüncü film oldu. Aday olduğu sekiz kategoriden En İyi Yardımcı Aktör ve En İyi Ses Kurgusu ödüllerini kazandı. Film BAFTA Ödülleri'nde de dokuz dalda adaylık kazanarak, en çok dalda aday olan ikinci film oldu. BAFTA Ödülleri'nde de En İyi Yardımcı Aktör ödülünü kazandı.