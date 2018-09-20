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Hadi ipucu sorusu: 1992'de Barcelona Olimpiyatları'nda Amerikan basketbol takımına ne ad verildi?

1992'de Barcelona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımı, Hadi Bilgi Yarışması'nın bu akşam saat 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu olarak duyuruldu. Hadi ipucu sorusu, yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için 1992'de Barcelona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verildi? Amerikan milli basketbol takımı...

20.09.2018 - 15:09 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak Hadi için ipucu sorusu belirlendi. Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusu, 1992'de Barcelona Olimpiyatları'nda Amerikan basketbol takımı. 1992'de Barcelona Olimpiyatları'na katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verildi?

HADİ İPUCU: 1992'DE BARCELONA OLİMPİYATLARI'NA KATILAN AMERİKAN BASKETBOL TAKIMINA NE AD VERİLDİ?

Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı, 1992 Barselona Yaz Olimpiyatları'na uzun süre sonra ilk defa NBA'de mücadele eden profesyonel basketbolcular ile kurulan kadro tüm dünyada Dream Team (Rüya Takım) olarak tanınmıştır ve pek çok otoriteye göre basketbol tarihinin en iyi kadrosu olarak kabul edilmektedir.

DREMA TEAM (RÜYA TAKIMI) 1992 KADROSU

Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, Charles Barkley, Clyde Drexler, David Robinson, Christian Laettner, Chris Mullin, Antrenörü Chuck Daly'dir.

AMERİKAN BASKETBOL MİLLİ TAKIMI GÜNCEL KADRO

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol milli takımı 2016 Yaz Olimpiyatları güncel kadrosunda şu isimler yer alıyordu:

Jimmy Butler, Kevin Durant, DeAndre Jordan, Kyle Lowry, Harrison Barnes, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Klay Thompson, DeMarcus Cousins, Paul George, Draymond Green, Carmelo Anthony.

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