Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Hangi ülkenin Astana olan başkenti, eski devlet başkanının onuruna Nur-sultan olarak değiştirildi?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Hangi ülkenin Astana olan başkenti, eski devlet başkanının onuruna Nur-sultan olarak değiştirildi? 15 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 15 NİSAN

Sendromsuz Pazartesi bugün 12.30’da!

Bugünkü ipucumuz Orta Asya ve Doğu Avrupa’da bulunan bir ülke ile ilgili sevgili hadiciler. Bu ülkenin daha önce Almatı olan başkenti, 1997 yılında "başkent" anlamına gelen Astana ile değiştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise bu isim, 28 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde istifa eden eski devlet başkanının onuruna Nur-sultan olarak değiştirildi. Sizce hangi ülkeden bahsediyoruz?

HADİ İPUCU CEVABI: KAZAKİSTAN

NURSULTAN KİMDİR?

Nursultan Äbişulı Nazarbayev (d. 6 Temmuz 1940, Almatı),Kazak siyasetçi ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı.

6 Temmuz 1940 tarihinde Almatı, Qaskelen ilçesi, Şamalğan köyünde doğdu. 1962-65 yılları arasında Kara-gandı Üniversitesi, Metalurji bölümünü dışarıdan bitirdi. Aynı bölümün yüksek eğitim kısmına devam etti ve 1967’de mühendis metalurji uzmanı olarak bitirdi. 1965’ten itibaren Qarağandı'da Metalurji İşletmesinde atölye danışmanı, yüksek ısılı fırınların gaz uzmanı ve ustabaşı olarak da çalıştı.

Haziran 1971’de Kazakistan Komünist Partisi'nin Temirtaw (Demirdağ) şubesinin parti başkanının 2. yardımcısı oldu. Ekim 1973'te Karagandı Metalurji İşletmesi başkan yardımcısı, Mart 1977'de Kazakistan Komünist Partisi Karaganda Şubesi başkan yardımcısı, Aralık 1979'da Kazakistan Komünist Partisi başkan yardımcısı, Mart 1984'te KSSC Bakanlar Kurulu başkanı, Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi başkanının 1. yardımcısı oldu. Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin birinci sekreterliğine seçildi.

24 Nisan 1990 Kazak SSC Yüksek Sovyeti Nazarbayev’i Kazakistan’ın ilk cumhurbaşkanı olarak seçti. 1 Aralık 1991'de Nazarbayev, oyların %98,7’sini alarak Kazakistan’ın halk tarafından seçilen ilk devlet başkanı oldu. 29 Nisan 1995'te Kazakistan’da yapılan referandum ile, görev süresi 1996’da bitecek olan N.A. Nazarbayev’in görev süresinin 2000 yılına kadar uzatılması kabul edildi. 10 Ocak 1999 ve 4 Aralık 2005 Kazakistan’da halk oylamasıyla yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Nazarbayev oyların %79,78’ini ve %91.15 alarak kazandı. 26 Nisan 2015 tarihinde yapılan seçimde Nazarbayev, oyların %97.5'ini alarak tekrar 5 yıllığına başkan seçildi.

Sara Nazarbayeva ile evlidir. Dariga, Dinara, Aliya isimli 3 kızı vardır.