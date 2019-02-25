Hadi ipucu sorusu bugünkü yarışma için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, Şu Çılgın Türkler isimli romandan geldi. Hadi ipucu sorusu "'Şu Çılgın Türkler' adlı romanın yazarı kimdir?" şeklinde. 25 Şubat Hadi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 25 ŞUBAT

hadi bugün 12.30'da!

İpucumuz 2005 yılında yayımlandığında satış rekorları kıran bir eserden geliyor.

"Şu Çılgın Türkler" adlı romanı duymayanımız var mı? Peki bu efsanevi romanın yazarını hatırlayabildik mi?

HADİ İPUCU CEVABI: TURGUT ÖZAKMAN

ŞU ÇILGIN TÜRKLER HAKKINDA

Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman'ın Kurtuluş Savaşı dönemini anlattığı belgesel romandır.

Kurtuluş dizisinin de senaristi olan Turgut Özakman'ın elli küsur yıldır süregelen araştırmalarının ürünüdür. Özakman, kitapta anlattığı olayların geçtiği yerleri sırt çantası ile yaya olarak yürüyerek dolaşmış, bilgileri ve belgeleri derlemiştir. Kitaptaki olaylar, kişiler ve konuşmalar belgelerden alınmıştır. 752 sayfadır.

Kitap, temmuz 2006 itibarıyla 311. baskısını yapmış ve 622.000 nüsha basılmıştır.

Eser, 1921-1922 yıllarını anlatmaktadır. Romanın başında uzun bir giriş vardır. Bu girişte, 1914-1920 yılları ve olayları özetlenmiştir. Eserin ilk bölümü "1.kitap-Yunan Büyük Taarruzu" adını taşır. Bu bölümdeyse, İnönü ve Kütahya-Eskişehir muharebeleri, meclis tartışmaları, Başkomutanlık Kanunu anlatılır. Bu bölüm Sakarya zaferiyle biter. İkinci bölüm ise, "2.kitap-Türk Büyük Taarruzu" ismini taşır. Bu bölümde de, Büyük Taarruz anlatılır.Büyük Taarruz'a hazırlık, Afyon güneyine yürüyüş ve en sonunda Büyük Taarruz'u anlatır. Eser, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'da öğretmenlere karşı yaptığı konuşmayla biter.

TURGUT ÖZAKMAN KİMDİR?

1 Eylül 1930 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı ve 1983 - 1987 yılları arasında Genel Müdürlük yaptı. 1988-1994 yılları arasında Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde (DTCF Tiyatro) kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Dramatik Yazarlık dersleri verdi.

28 Eylül 1998'de, üstün hizmetleri nedeniyle Anadolu Üniversitesi'nce, 2006 yılında Ege Üniversitesi'nce[1] ve 2007 yılında, mezun olduğu ve uzun yıllar görev yaptığı Ankara Üniversitesi'nce 'fahri doktor' unvanı verilen Özakman, sayısız esere imza attı.

Nisan 2002'de Eskişehir Belediye Başkanlığı, açtığı ikinci tiyatroya 'Turgut Özakman Sahnesi' adını verdi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özakman'a Üstün Hizmet Ödülü verdi. 2005 yılında piyasaya sürülen , 50 yıla yakın bir sürenin emeği olan ve Kurtuluş Savaşı'nı romansı bir dille anlatan Şu Çılgın Türkler (Bilgi Yayınevi) adlı belgesel-romanı, Uğur Dündar'a göre cumhuriyet tarihinin en çok satan kitabı oldu. Haftalarca çok satanlar listelerinde ilk sırada kaldı.

Turgut Özakman'ın üç çocuğu ve dört torunu vardır. 28 Eylül 2013 tarihinde tedavisi devam etmekte olduğu Özel Güven Hastanesinde vefat etmiştir.