Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de ipucu sorusu olarak Olmasa Mektubun şarkısının sahibi Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu işaret edildi. İşte Olmasa Mektubun şarkısı ve Yeni Türkü solisti Derya Köroğlu'na dair detaylar...

OLMASA MEKTUBUN

Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa

Kim inanır senle ayrıldığımıza

Sanma unutulur, kalp ağrısı zamanla

Herşeyi unutarak yaşanır sanma

Neydi bir arada tutan şey ikimizi

Birleştiren neydi ellerimizi

Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi

Sevmek birçok şeyi göze almaktır

Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa

Kim inanır senle ayrıldığımıza

Baksana geçmişe ne çok anıyla yüklü

Nerde o taverna, nerde sinema

Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki

Geç kaldıktan sonra arama boşa

Neydi bir arada tutan şey ikimizi

Birleştiren neydi ellerimizi

Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi

Sevmek birçok şeyi göze almaktır

Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa

Kim inanır senle ayrıldığımıza

YENİ TÜRKÜ SOLİSTİ DERYA KÖROĞLU KİMDİR?

1955 yılında İstanbul'da doğan Derya Köroğlu'nun tam adı Derya Mustafa Köroğlu'dur. Derya Köroğlu, 1977 yılında kurulduğundan bu yana solistliğini yapıyor. İlkokulu Ankara Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde ve liseyi Ankara Fen Lisesi'nde tamamladı. 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

1984 yılına kadar Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde asistan olarak çalıştı. 1985 yılında İstanbul'a yerleşti ve bilgisayar yazılım sektöründe Teleteknik ve TESS şirketlerinin yazılım yöneticiliğini yaptı. 1995 yılına kadar AnaBritannica, Temel Britannica ansiklopedileri ve İletişim Yayınları için çeşitli veri tabanı uygulamaları yazdı.

DERYA KÖROĞLU'NUN MÜZİK HAYATI

Ortaokul yıllarında başladığı müzik hayatı lise ve üniversite yıllarında da sürdü. 1977 yılında Selim Atakan ve Zerrin Atakan ile kurdukları Yeni Türkü grubu bünyesinde çıkan Buğdayın Türküsü adlı ilk albümleri yanı sıra daha sonraki Yeni Türkü albümlerinde solo vokal, gitar, bağlama ve vurmalı çalgılar gibi sazlarda yer aldı. Grubun bestelerinin büyük bir bölümünde imzası vardır.

1996 ve 2001 yılları arasında çeşitli yapımlarda müzik prodüktörlüğü yaptı ve bir müzik stüdyosu kurdu. Yeni Türkü dışında, özellikle belgesel ve dizi film müzikleri yaptı. 1997'de bu çalışmalardan oluşan etnik-New Age müzik tarzındaki enstrümantal parçalar, Musikarium adlı albümünde yayınlandı.

Derya Köroğlu, beş yıl süren ilk evliliğini Yeni Türkü şarkılarının birçoğunun söz yazarı olan Meral Özbek ile yapmıştır. İkinci eşi Sibel Erülgen ile evliliği dokuz yıl sürmüştür. 2009 yılında tiyatrocu Ayşe Özgürkaya ile evlenmiştir. Bir erkek çocuk babasıdır.

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