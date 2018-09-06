Hadi'nin bugün yani 6 Eylül saat 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu belli oldu. Hadi, her yarışma öncesi olduğu gibi, ipucu sorusunu Instagram hesabından yarışmaya katılacaklarla paylaştı. Soruda paylaşılan fotoğrafa işaret edilerek Pavarotti'nin elinde tuttuğu aksesuarın ne olduğu soruldu. İşte Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU - 6 EYLÜL

Hadi'nin saat 12.30'da yapılacak yarışması öncesinde Hadi'nin Instagram hesabından ipucu sorusu payalaşıldı.

İşte Hadi'nin ipucu sorusu:

Bugünün ipucu dünyanın en büyük tenorundan geliyor. Çoğumuzun pek ısınamadığı opera türünü milyonlara sevdirmiş, popülerleşmesinde ve ilgi görmesinde büyük rol oynamıştır. Kimden bahsediyoruz; tabii ki Luciano Pavarotti... Görselde de gördüğünüz sanatçının genellikle sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat!

HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI

Cevap: Beyaz mendil

Dünya genelinde geniş hayran kitlesi oluşturan Pavarotti, sıcak gülümsemesiyle, Neapolitan halk şarkılarını söylediği sırada terini sildiği beyaz mendiliyle, pop şarkılarıyla yaptığı düetlerle, on binlerce kişiye hitap ettiği stadyum konserleriyle sevdiklerinin kalbinde iz bıraktı...

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