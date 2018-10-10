Üstü keten, tabanı ipten örme Katalan ayakkabı, Hadi için ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Son soruyu da bilen yarışmacılar arasında büyük ikramiye bölüştürülüyor. Bugün saat 12.30'daki yarışma için Hadi'de ipucu sorusu olarak, Üstü keten, tabanı ipten örme Katalan ayakkabı işaret edildi. İşte Hadi ipucu sorusu için Üstü keten, tabanı ipten örme son yılların popüler Katalan ayakkabılarına verilen ad.

HADİ İPUCU: ÜSTÜ KETEN, TABANI İPTEN ÖRME KATALAN AYAKKABILARINA NE AD VERİLİR?

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından şu şekilde duyuruldu: "Son dönemlerde ayakkabı çeşitleri arttığından farklı farklı ayakkabı isimleri duymaya başladık. Peki üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne ad verildiğini biliyor muyuz?" Üstü keten, tabanı ipten örme Katalan ayakkabılarına Espadril ismi verilir.

ESPADRİL NEDİR?

Espadril, rahat, düz bazen de yüksek topuklu ayakkabılar. Genellikle bir kanvas veya pamuklu kumaş üst ve esnek bir taban ile esparto ipinden oluşurlar. Esparto halat tabanı, bir Espadril'nin belirleyici özelliğidir. Avrupa'da espadril ayakkabılar, Katalan adıyla ilk kez 1322'de belgelenmiştir. Bask bölgesinde adı Espartina'dır.

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