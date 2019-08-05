5 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Yangın, saat 18.30 sıralarından İstanbul Hadımköy'de hareket halindeki TIR'da çıktı.

Yolda seyreden TIR'ın sürücüsü dorseden dumanların yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Sürücü, ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangından yükselen alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekipler, tutuşan ağaçlardaki alevler ile TIR'daki yangını söndürdü. Yangın sonucu TIR'ın dorsesi ile içindekiler tamamen yandı.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.