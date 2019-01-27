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"ARTIK KAPIMI HİÇ KİMSEYE AÇMIYORUM"

“Gerçekten hayranınızın hapis yatmasını istiyor musunuz?" şeklindeki soruya Hadise, "Hayranlık başka bir şey. Beni seveni ben de seviyorum ama ben korktuysam bunun bir nedeni vardır. Ben korktum. O günden beri farklı bir insan oldum. Artık kapımı hiç kimseye açmıyorum. Korkunç bir olay" cevabını verdi.