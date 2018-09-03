Hadise'den bir hamle daha!

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesi sonrası ablası ve kardeşiyle arası açılan Hadise'den bir sürpriz hamle daha geldi. Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'e yakın olan evinden taşınma kararı aldı