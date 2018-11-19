Hadise'den cesur poz!

19.11.2018 - 07:56 | Güncelleme:

Sosyal medyayı etkili kullanan ünlülerin başında gelen güzel şarkıcı Hadise, Instagram hesabından story bölümünden yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Hadise'nin o pozu büyük ilgi gördü

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    Konserden konsere koşan güzel şarkıcı Hadise, yoğun tempoda paylaşım yapmaktan geri kalmıyor.

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    Instagram hesabından story bölümünden yaptığı paylaşımla yine çekiciliğini ön plana çıkaran Hadise, yürekleri hoplattı.

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    Bir yatağın üzerinde selfie'sini paylaşan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Instagram hikayesinden paylaşım yapan Hadise 'Ciao Bella' (Selam güzelim) etiketini kullandı. İşte Milano'da bulunan Hadise'nin o paylaşımı...

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