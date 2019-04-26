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MENAJERİ YALNIZ BIRAKMADI

Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı. Şarkıcı Hadise’yi hastanede menajeri Haluk Şentürk yalnız bırakmadı.