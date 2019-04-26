Hadise gece yarısı hastaneye kaldırıldı

Giriş: 26.04.2019 - 07:32 | Güncelleme:  

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece saat 00.15’te evinde rahatsızlanarak Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Hadise’yi hastanede menajeri Haluk Şentürk yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 saat hastanede yatan Hadise, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için hastaneye yetkileriyle konuşarak mal kabul kapısından çıkarak evinin yolunu tuttu

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece saat 00.15’te evinde rahatsızlanarak Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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    MENAJERİ YALNIZ BIRAKMADI

    Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı. Şarkıcı Hadise’yi hastanede menajeri Haluk Şentürk yalnız bırakmadı.

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    GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

    Yaklaşık 2 saat hastanede yatan Hadise, çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için hastaneye yetkileriyle konuşarak mal kabul kapısından çıkarak evinin yolunu tuttu.

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