Hadise gülme krizine girdi

Giriş: 23.04.2019 - 08:58 | Güncelleme:  

Hadise, Etiler'deki bir mekanda iş toplantısı yemeğine katıldı. Ünlü şarkıcı, makyajsız yüzünü eliyle gizlemeyi ihmal etmedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Hadise, Etiler'deki bir mekanda iş toplantısı yemeğine katıldı. Çıkışta menajerlerini muhabirlerin yanına yollayan Hadise, "Boşuna beklemeyin, röportaj ve fotoğraf vermeyeceğim. Mekanın arka kapısından çıkacağım" mesajını iletti. Dediğini yapan Hadise, mekanın arka kapısından VIP aracı ile çıkış yaptı.

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    GÜLME KRİZİNE GİRDİ

    Levent'te VIP aracından inen menajeri, karşısında muhabirleri görünce görüntü almalarını engelledi. Menajerinin bu hallerini gören Hadise, kendisini tutamayıp aracın içinde gülme krizine girdi. Öte yandan ünlü şarkıcı, makyajsız yüzünü eliyle gizlemeyi de ihmal etmedi.

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