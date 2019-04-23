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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Hadise, Etiler'deki bir mekanda iş toplantısı yemeğine katıldı. Çıkışta menajerlerini muhabirlerin yanına yollayan Hadise, "Boşuna beklemeyin, röportaj ve fotoğraf vermeyeceğim. Mekanın arka kapısından çıkacağım" mesajını iletti. Dediğini yapan Hadise, mekanın arka kapısından VIP aracı ile çıkış yaptı.