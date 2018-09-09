Hadise ile ailesi arasındaki kriz kardeşi Derya Açıkgöz'ü vurdu!

Aile içinde yaşanan gerginlikler, Hadise’nin modacı kardeşi Derya Açıkgöz’ü de etkiledi. Genç modacının, hem annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüsü sonrası ailede esen soğuk rüzgarlar hem de bazı mali sıkıntılar nedeniyle koleksiyonunu tamamlayamadığı konuşuluyor