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Hadise ile kardeşleri Hülya Açıkgöz ile Derya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında açılmıştı. Kardeşler, birlikte çalışmama kararı almıştı. Hadise ile Derya Açıkgöz arasındaki buzlar eridi. Derya Açıkgöz, Hadise ile fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Kız kardeşler geri döndü!" notuyla paylaştı. Hadise ise paylaşıma, "Biz hiç gitmedik ki" yorumunu yaptı. İkilinin fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.