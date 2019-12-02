Hadise, uzun süredir küs olduğu annesi Gülnihal Açıkgöz ile barıştı. Ünlü şarkıcı, annesiyle arasındaki buzların erinmesinden ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AİLEM BENİM AİLEMDİR"

Annesi Gülnihal Açıkgöz ile yaşadıkları problemlerin ardından Hülya Açıkgöz ve Derya Açıkgöz ile araları açılan şarkıcı, daha sonra kardeşleri ile barışmıştı.

Modacı kardeşi Derya’nın masraflarını karşılamayı bırakıp annesi Gülnihal Açıkgöz’ün yanına Belçika’ya gönderdiği ve sosyal medya hesabından takipten çıkardığı haberlerine Hadise, "Arkadaşlar ailem ile ilgili geçen sene 'Konuşmayacağım' dedim. Ailem benim ailemdir, bu kadar basit" açıklamasını yaptı.