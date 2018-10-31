Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı

31.10.2018 - 12:42 | Güncelleme:

Hadise, organizatör Yasemin Sadıkoğlu’ndan ‘Beni dolandırdı’ diye şikayetçi olmuştu. Savcılık ‘Hadise kusurlu’ diyerek dosyayı kapattı. Hadise, karara itiraz etti ancak bu itiraz da reddedildi

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    Hadise, 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak için organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan bilet almıştı. 

  • 2 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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    "BİLETİ BANA PAHALI SATTI"

    Sanatçı, ardından 9 bin liralık bileti kendisine 30 bin liraya sattığı iddiasıyla "Sadıkoğlu beni dolandırdı" diyerek şikayetçi olmuştu.

  • 3 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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    "İÇİNDE BAŞKA HİZMETLER VAR"

    Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, yürütülen soruşturmada ifade veren Sadıkoğlu, aldığı paranın sadece bilet değil, pek çok hizmeti de içinde barındırdığını söylemişti. Savcılık, bunun üzerine takipsizlik kararı vermişti. 

  • 4 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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    Hadise, geçtiğimiz günlerde takipsizlik kararına itiraz etti. 

  • 5 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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    Hakim ise Hadise'yi kusurlu bulup itirazını reddetti.

  • 6 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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    Hakim, Yasemin Sadıkoğlu tarafından işlendiği iddia edilen hileli davranışın belli bir yoğunluk ve güçte olmadığını, Hadise'nin, denetleyebileceği bu durum karşısında kusurlu olduğunu ifade etti.

  • 7 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Hadise kusurlu bulundu o dosya kapandı! Hadise kimdir? - Magazin haberleri
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