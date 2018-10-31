3 | 28

"İÇİNDE BAŞKA HİZMETLER VAR"

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, yürütülen soruşturmada ifade veren Sadıkoğlu, aldığı paranın sadece bilet değil, pek çok hizmeti de içinde barındırdığını söylemişti. Savcılık, bunun üzerine takipsizlik kararı vermişti.