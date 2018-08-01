5 | 15

"Dört çocuk annesi bir kadın olarak tarafımca kaleme alınmış o mektup, sosyal medya ve basında yer almıştır. Bu durum özel hayatımı ihlal etmiş ve beni kamuoyunda küçük duruma düşürmüştür. Buna neden olan şahısların tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum."