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Kardeşleriyle sorunlar yaşadığı ile ilgili haberlere Hadise, "Bu süreçte sanırım çok haber çıkacak. Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu ailece atlacağız" dedi.