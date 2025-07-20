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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 20 TEMMUZ 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum 20 Temmuz 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Temmuz Pazar günü için araştırılıyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Merkez bankalarının rekor alım hamleleri ve jeopolitik/endüstriyel belirsizliklerin yoğunlaşması ile altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın, bugün 4 bin 350 lira, ons altın ise 3 bin 350 lira seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 07:46 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:55
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        1

        Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu sebeple güncel altın alış ve satış fiyatları inceleniyor. Serbest piyasada gram altın alış fiyatı 4.349 TL’ye yükselirken, satış fiyatı ise 4.350 TL’den gerçekleşiyor. Bu seviye, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Temmuz 2025 Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.349,61

        Satış: 4.350,44

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        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.349,35

        Satış: 3.350,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.959,38

        Satış: 7.112,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.837,52

        Satış: 28.364,89

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.206,00

        Satış: 28.369,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.875,26

        Satış: 14.225,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.837,52

        Satış: 28.364,89

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.671,30

        Satış: 29.387,36

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.370,07

        Satış: 3.330,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.946,86

        Satış: 4.151,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.255,00

        Satış: 70.814,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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