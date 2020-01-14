AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Hafter'in ateşkese sıcak baktığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hafter'in sabaha kadar süre istediği ardından ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'yı terk ettiği ifade edilmişti.

HAFTER MİLİSLERİ TOPLANDI, BAE ZIRHLILARI HAFTER'İN KARARGAHINDA

Libya'da ateşkes için Moskova'da yürütülen temaslardan net bir sonuç çıkmazken, ateşkes masasının dağılmasının ardından sahada da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre, Hafter'e bağlı güçler saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandı.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait zırhlı araç ve topların da Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığı ifade edildi.