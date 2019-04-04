Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden Haham Yisroel Avrohom Portugal 1 Nisan'da hayatını kaybetti.

Haham Yisroel'in New York'taki cenaze törenine polisin açıklamasında göre 100 bine yakın kişi katıldı.

Nazi Almanya'sından kurtulanlar arasında olan Haham Yisroel'in cenaze töreni o kadar kalabalıktı ki New York Polis Departmanı, 2 iş arkadaşlarının tören sırasında yaralandığını açıkladı.

İnternet, telefon gibi teknolojileri 'şeytan işi' bulduğu için reddeden hahamın cenazesine katılanlardan sık sık cep telefonuna dokunmaları durumunda tabuta el sürmemeleri konusunda uyarılar verildi. Ancak pek çok kişi kurala uymayıp telefonlara sarıldı.