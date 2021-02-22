22 Şubat 2021 tarihinde,sabah bölümünde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder YAMAN “Yargı Etiği ve Protokol Kuralları” konulu, öğleden sonraki bölümde deneyimli TRT haber program sunucusu Fulin ARIKAN “Kişisel İletişim ve Beden Dili” konulu seminer verdiler.
125 HAKİM VE SAVCI ADAYI KATILDI
İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere 125 hakim ve savcı adayı katıldı.
Seminer programı sona erdiğinde adliyede oluşturulan duruşma salonunda adaylar tarafından çeşitli konularda, gruplar halinde kurgusal duruşmalar gerçekleştirilecek.
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