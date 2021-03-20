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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince 60 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
HABERTURK.COM

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesinin 28.01.2021 tarihli ve 92 sayılı kararı ile 12.03.2021 tarihli 223 sayılı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 60 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yılmaz Çiftçi, Ankara Hakimliği'ne atandı.

Ayrıca, 5 Danıştay Tetkik Hakimi de çeşitli illerin vergi ve idari mahkemelerine atandı.

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