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        Haberler Gündem Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Bakan Tunç açıkladı: Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 03:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 03:13
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        Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi ile ilgili olarak çalışmalarını tamamladığımız Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliğinin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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