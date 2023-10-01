Hakkari'de dağ keçisi avlayan 9 kişi yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıkları gerekçesiyle yakalanan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı
Giriş: 01.10.2023 - 23:43 Güncelleme: 01.10.2023 - 23:44
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeşiltaş köyü Darıca mezrası Horkedin Yaylası'nda avlanması yasak olan dağ keçisini avlayan 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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