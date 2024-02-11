Türkiye, en aktif fay hatlarından bazılarına sahip olması sebebiyle gün içinde pek çok deprem meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. 11 Şubat Pazar günü yayınlanan verilere göre ülkemiz güne iki depremle başladı. Yaşanan sarsıntılardan biri Hakkari'de meydana gelirken biri de Akdeniz açıklarında gerçekleşti. İşte, 11 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...