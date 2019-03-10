Hakkari'nin Derecik ilçesinde yük hayvanları üzerinde av tüfeği fişekleri ve kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Derecik ilçesi Samanlı köyü İki Dere mevkisinde dün keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, "Irak topraklarından Türkiye topraklarına geçmekte olan 4 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde yapılan aramada 250 av tüfeği fişeği ve 3 bin paket sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince de kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında dün Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde bir kişinin evinde yapılan aramada, 450 litre akaryakıt ele geçirildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.