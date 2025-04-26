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        Haberler Yaşam Hakkari’de asırlık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı

        Hakkari'de asırlık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı

        Hakkari'nin Durankaya beldesindeki asırlık ceviz ağacı, gövdesindeki geniş kovukla ilgi topladı. Oyuğa giren 3'ü çocuk 12 kişinin görüntüleri sosyal medyada yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:40
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        Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde bulunan asırlık ceviz ağacı, geniş kovuğuyla dikkati çekiyor.

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        Beldede yaşayanların el ele verip ağacın gövdesini ölçtüğü ve kovuğa sırayla girdiği anların görüntüleri, sosyal medyada da yayıldı.

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        Beldenin simgesi haline gelen asırlık ağacın oyuğuna 3'ü çocuk 12 kişi sığdığı anlar ilgi çekti.

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        "HİKAYESİNİ DİNLERDİK"

        Ağacın çocukluğundan bu yana bahçelerinde bulunduğunu anlatan Mir Sevdin Güngör (66), yaklaşık 500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Babam dedesinden, dedesi de kendi dedesinden bu ağacın hikayesini dinlemiş. Hala meyve veriyor. Gördüğünüz gibi kovuğuna 3'ü çocuk 12 kişi sığdı, hatta birkaç kişi daha sığabilirdi" diye konuştu.

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        #Hakkari
        #ceviz ağacının kovuğu
        #ceviz ağacı
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