HABERTURK.COM

Halıdan Çay Lekesi Çıkarma

Gün içinde sıkça yaşanan durumlardan bir tanesi olan çay dökülmesi nedeni ile pek çok farklı noktanın kirlenebilmekte olduğu bilinmektedir. Bu leke halıda veya koltuk gibi bir noktada oluşabilmektedir. Nereye döküldüğüne ve ne oranda döküldüğüne bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirilebilmekte ve oldukça verimli sonuçlar elde edilebilmektedir.

Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Bir noktaya çay döküldüğünde hızlı bir şekilde bir bez, su ve halı leke çıkarıcı alınması gerekmektedir. İlk olarak bölgeye bir bez tutularak çayın emilmesini sağlamak gerekmektedir. Bez ile olabildiğince temizlenmesi gerekli görülmektedir. Ardından halı leke çıkarıcının kullanılması da gerekli görülmektedir. Bölgenin aşırı ovalanmasından kaçınılması gerekmektedir. Hafif bir şekilde ovalanabilmekte veya üzerine bastırılabilmektedir. Böyle bir durumda ise lekenin çıktığı ya da büyük oranda hafiflediği söylenebilmektedir.

Halıdaki Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Öncelikle çay döküldüğünde ilk olarak sıvının giderilmesi için bir bez konulması gerekmektedir. Bölgede yer alan sıvı giderildikten sonra bölgeye hafif su dökülerek lekenin seyreltilmesine olanak sağlanabilmektedir. Bu sayede daha kolay çıkabilmektedir. Daha sonraki süreçte halı temizleme için kullanılan deterjanın kullanılması önerilmektedir. Onun kullanımı ile birlikte de lekenin çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir. Genel olarak halıdaki çay lekesi nasıl çıkar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Çay Lekesi Halıdan Nasıl Çıkar?

Oldukça sık yaşanan bu durumun giderilmesi için uygulanabilecek pek çok farlı yöntem olduğu bilinmektedir ve bu yöntemlerden herhangi birinin uygulanması ile birlikte lekenin giderilmesine olanak sağlanmaktadır. En çok tercih edilen yöntem ise bulaşık deterjanı ve su kullanımıdır. Bir bez yardımı ile gerçekleştirilmekte olan bu yöntemde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır.

Çay halıya döküldükten sonra halının bir bez ile silinmesi ilk sıvının giderilmesini sağlamaktadır. Ardından kullanılan su ve deterjanlar ile lekeler kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Böylelikle oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekte olduğu bilinmektedir.

Halıya Dökülen Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Sık sık halıya çay dökülme durumu yaşanabilmektedir. Genellikle de bir çay döküldüğünde halı kirlenmektedir. Bundan dolayı da halıya dökülen çay lekesi nasıl çıkar sorusu merak edilenler arasında yer almaktadır. Böyle bir durumda öncelikle sıvının giderilmesi için bölgeye bir bez konulması ve sıvının emilmesinin beklenmesi önerilmektedir. Ardından sıvı tamamen emildikten sonra deterjan ya da halı leke çıkarıcı kullanılması ve aşırı ovalamadan bölgenin temizlenmesi gerekmektedir. Ovalama önerilmemekte ve bunun yerinde hafif ovalama ya da bastırma yöntemi önerilmektedir. Böylelikle daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Evde bulunan ve halıya zarar vermeyecek olan deterjan kullanılmasına ya da halı leke çıkarıcı tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Genel olarak çay lekesi nasıl çıkar halıdan sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO