Geçtiğimiz günlerde Youtube fenomeni Danla Bilic, ünlü bir şarkıcının bir sosyal medya fenomeni ile aşk yaşadığını dile getirmişti. Daha sonra bahsi geçen isimlerin Ziynet Sali ve Halil Söyletmez olduğu iddia edildi.

Aşk dedikodusu sosyal medyaya bomba gibi düşerken, Halil Söyletmez Instagram hesabından haberleri yalanladı. Söyletmez, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:

"Arkadaşlar, malum haber yalan. Evliliğe doğru giden düzenli bir ilişkim var. (Hepiniz biliyorsunuz) Belli ki birilerinin canı sıkılmış. İyi eğlenceler."





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