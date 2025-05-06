Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, Halit Avcı’nın şüpheli ölümü bir kez daha ele alındı.

Programa Halit Avcı’nın kardeşi Yılmaz ve ardından Avcı’nın amcası Bekir bağlandı. Yılmaz, Halit Avcı’nın ölümü için stüdyodaki Ayşe’yi suçlarken; canlı yayına bağlanan amca Bekir’in açıklamaları sonrası oklar yeniden Fatma’ya ve komşusu Neriman’a döndü. Diğer yandan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, Fatma’nın savcılığa verdiği ifadeyle canlı yayınlarda yaptığı açıklamaları karşılaştırdı. Bu karşılaştırmadan beş adet çelişki ortaya çıktı. Çelişkiler sonrası görülüyor ki Fatma bir şeyler mi saklıyor?

CANLI YAYINLARDA NEDEN YALAN SÖYLEDİ?

Fare zehrini Halit’e veren Fatma mı, komşusu Neriman mı, yoksa Ayşe mi? O gece o evde Halit’e ne oldu?