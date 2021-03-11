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Halit Edip Başer kimdir, kaç yaşında, nereli? Emekli Orgeneral Edip Başer biyografisi

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HALİT EDİP BAŞER KİMDİR?

Halit Edip Başer (d. 1942, Nizip, Gaziantep - ö. 11 Mart 2021, İstanbul) Türk asker ve akademisyen.

1961 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1970 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptı. 1972 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Kurmay Subay olarak Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahında Harekât Dairesi Cari Harekât Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Strateji Şubesi Kısım Amirliği, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Napoli'deki NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nda İstihbarat Daire Başkanlığı ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Başbakan Askeri Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

1994 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 3. Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu.

1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay II. Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2002 tarihinde emekli oldu.

Emekli olduktan sonra Eylül 2006 - Ocak 2007 tarihleri arasında "PKK ile Mücadele Özel Koordinatörü" olarak görev yaptı. Daha sonra Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Hülya Başer ile evli olup iki çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.

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