Avustralya'nın Sidney kentinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yer buldu. Sidney kenti yakınlarında bir halk otobüsünde geçen olayda, otobüse yolcu gibi binen bir kadın, hareket halindeki halk otobüsünün içinde üzerinde kıyafetleri tamamen çıkararak dans etmeye başladı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, kadın daha sonra 'performansı' için yolculardan para da talep etti.

ULAŞIM BAKANI: "KABUL EDİLEMEZ" DEDİ

Rus basın yayın organı Sputnik'te yer alan habere göre yolculardan birisi, olup biteni otobüsün sürücüsüne bildirince dansçı kadın hemen üzerini giyindi. Genç kadının kimliği henüz tespit edilemedi. Yeni Güney Galler Ulaşım Bakanı, kadının bu davranışı için "kabul edilemez" nitelendirmesinde bulundu.

OTOBÜSTE ÇOCUKLAR DA OLABİLİRDİ

Sosyal medya kullanıcıları da bakanın sözlerine destek verdi. Otobüste çocukların olabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, genç kadının hareketini diğerlerine saygısızlık olduğunu kaydetti. Ancak, dansçının bu fikrini beğenenler de az olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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