Festival kapsamında gerçekleştirilen "minder söyleşileri" çerçevesinde oyuncu ve yönetmen Piyes, söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin jüri üyesi de olan Haluk Piyes, kentteki bir alışveriş merkezindeki söyleşide, Malatya'yı çok güzel bulduğunu söyledi.
Söyleşiye katılanlara hayatından kesitler anlatan Piyes, "Burada oyunculuğa, şan, şöhrete merak salan arkadaşlarımız varsa hemen bütün hayallerini kıracağım, çünkü ne iş yaparsanız yapın işin kendisi veya getirisi başka insana faydalı olmalıdır. Sonuçta bizim kültürümüzde, inancımızda başka insanlara faydalı olan insan, en hayırlı insandır. Ben de bu düşünceyle yola çıktım." diye konuştu.
Haluk Piyes, Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüdüğünü, orada sıkıntılı aile ortamlarının bulunduğunu dile getirerek, "Sanatın topluma faydalı olması gerekiyor. Sanatın açılımı da o toplumdaki problemleri, sıkıntıları projekte eden, anlatan, perdeye taşıyan insandır. Bizim devirde bu biraz azaldı. Küfürler, orasını, burasını kaşıyan tiplemeler, bunlarla sizlerin paralarını çalıyorlar. Bizde de suç var. Çünkü onlar biliyor bizdeki muhabbet, evdeki aşı, eğitim az olduğu için bizi yakalayabiliyorlar. Hepimiz marka düşkünüyüz, hepimiz onlara gülüyoruz ve prim yaptırıyoruz. Ben de 'Bir saniye ben arkadaşıma sahip çıkacağım, onu seviyorum' dedim ve başladım." dedi.
Türkiye'ye geldiğinde çok şaşırdığını anlatan Piyes, "Paranızı çalmak isteyen, ahlaktan, birlik ve beraberlikten etmek isteyenler, bir sürü organizasyon araçları var. Bizim bunlara kanmamamız lazım. Çünkü en iyi insan, başka insana faydalı olan insandır. Çok okumamız lazım. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama toplumda hal ve hareketlerimize dikkat etmek zorundayız. O yüzden birçok dizide yer almadım." ifadelerini kullandı.
"MİLYONLARCA DOLAR REDDETMİŞTİM"
Seçiciliği nedeniyle birçok projeyi reddettiğini anlatan Haluk Piyes, şunları kaydetti:
"Bir sürü reddettiğim film var. Milyonlarca dolar reddetmişim. Ben de isterim annemi pamuklara sarayım, yatlarda dolaştırayım. Allah'tan annem diyor ki; 'Yavrum iyi ki o paraları yemedim, haram paralar'. Çünkü sizin kandıracağım, diyeceğim ki '3-5 kişiyle takıl, belirli bir marka, çanta olmadan, hayatın senin mahvoldu' yalanlarıyla size aşılayacağım, bazıları evden kaçacak, hayatı mahvolacak ben de milyonlar içinde mi olacağım? Benim midem o kadar geniş değil. Yapamam, yapımda yok çok şükür. Mükemmel bir insan değilim ama toplumsal konularda tavizim sıfır. Ben köprü olayım, siz üzerimize basın geçin, problem değil ama doğru yola gidin. Kendi filmlerimi çekmek zorunda kaldım. Zaten hedefim oydu. Yine niyetime göre şekillendi."
Piyes, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.
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