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"Bir sürü reddettiğim film var. Milyonlarca dolar reddetmişim. Ben de isterim annemi pamuklara sarayım, yatlarda dolaştırayım. Allah'tan annem diyor ki; 'Yavrum iyi ki o paraları yemedim, haram paralar'. Çünkü sizin kandıracağım, diyeceğim ki '3-5 kişiyle takıl, belirli bir marka, çanta olmadan, hayatın senin mahvoldu' yalanlarıyla size aşılayacağım, bazıları evden kaçacak, hayatı mahvolacak ben de milyonlar içinde mi olacağım? Benim midem o kadar geniş değil. Yapamam, yapımda yok çok şükür. Mükemmel bir insan değilim ama toplumsal konularda tavizim sıfır. Ben köprü olayım, siz üzerimize basın geçin, problem değil ama doğru yola gidin. Kendi filmlerimi çekmek zorunda kaldım. Zaten hedefim oydu. Yine niyetime göre şekillendi."