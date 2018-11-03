İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçladığını ancak bunu başaramadığını söyledi.

İran'da "Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Hamaney, burada yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında 40 yıldır sorunlar olduğuna işaret eden Hamaney, bu süre içinde Washington yönetiminin, "askeri, ekonomik ve medya savaşları ile kendilerine karşı birçok adım atarak Şah dönemindeki sultasını yeniden ikame etmeyi hedeflediğini, ancak başarılı olamadığını" savundu.

Hamaney, "Geçen zaman zarfında kaybeden tarafın ABD, kazanan tarafın ise İran olduğu hakikati ortaya çıkmıştır. ABD'nin mağlup olduğunun delili ise tüm hamleleri başlatan ancak amacına ulaşamayan taraf olmasıdır." dedi.

İran'ın yaptırımlardan kazançlı çıktığını ileri süren Hamaney, "ABD, yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçlıyordu, ancak süreç kendi kendine yetecek bir ekonominin gelişmesiyle sonuçlandı. İranlılar geçmiş yıllarda her şeyi ithal etmeye alışmıştı, ancak şimdi her şeyi üretmenin peşinde. Sonuç ABD'nin hedefinin tam aksi istikametinde oldu." diye konuştu.

"UZLAŞMA ARAYIŞINDA OLANLAR BEYHUDE BİR ÇABA İÇERİSİNDEDİR"

Hamaney, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin de şunları söyledi:

"ABD çökmeye doğru gidiyor, herkes bunu bilsin. Uzlaşma arayışında olanlar beyhude bir çaba içindedir. ABD ancak sultacılık arayışını bırakırsa ona diğer devletler gibi muamele edilebilir fakat o her zaman diğer taraflara egemen olmaya çalışmıştır ve bu siyasetini terk etmesi uzak bir ihtimaldir."

Dünyanın ABD Başkanı Donald Trump'ın her adımına muhalif bir tutum sergilediğini kaydeden Hamaney, Washington'un ekonomik ve askeri gücünün de zayıflamaya başladığını iddia etti.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

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