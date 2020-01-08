Hamaney: Dün gece ABD'nin yüzüne atılan bir tokattı

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İran dini lideri Ali Hamaney, gece saatlerinde ABD üslerine yapılan saldırıların ardından konuştu.

Hamaney saldırıların ABD'nin suratına atılan bir tokat olduğunu söylerken, daha önce ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani için hem cesur hem de bilgeydi ifadelerini kullandı.

Hamaney'in sözlerinden satır başları:

Dini inançların, dini üretimin geliştirilmesinden sorumlu tüm insanlar ve sosyal hayatta görevli tüm insanlar için aslında her şey gözlerimizin önünde gerçekleşti. Buradaki dersleri canlı tutmalıyız. Allahın yardımıyla birlikte bu büyük gücü harekete geçirmeliyiz.

Hiçbir zaman unutmamalı ve olanları hafızamızdan silmemeliyiz. Tüm kadınlar, erkekler ve çocuklar işkenceye maruz kaldı. Ve bunun karşısında direnmeyi başardılar. Allah onlara yolu gösterdi ve yollarını açtı.

Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir Kur'an dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor. Her zaman bunu aklımızda tutmalıyız. Hayatını kaybedenler için, şehitlerimiz için, Kasım Süleymani için şunu söylemek istiyorum. Öncelikle onun şahsiyetiyle ilgili bir çok şey söylendi.

Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cennette bulunmakta. Onun kişisel özelliklerini hepimiz biliyoruz. Ben de bu doğrultuda bir kaç hususun altını çizmek istiyorum. Şehit Süleymani cesur ve bilge bir adamdı. Hiçbir tehlike karşısında gözünü kırpmadan ilerleyebilirdi.

Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı. Bu cesaret sadece askeri cephede değil, siyasi arenada da kullanıldı. Tüm bununla birlikte gerçek bir mümindi. Cesareti, temkinliliğiyle birlikte, bunları hep Allah'ın yolunda kullandı. Gerçek niyetler için doğru inançların aktarılması için. Onun öldürülmesi İran devriminin halen canlı olduğunu gösterdi.

Dün akşam ABD'nin suratına atılmış bir tokattı. ABD'nin varlığı bölgedeki yolsuzluğun bir kaynağıdır. ABD birlikleri derhal bölgeyi terk etmelidir.

RUHANİ: ABD'NİN BÖLGEDEKİ AYAĞINI KESECEĞİZ

İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bir açıklama yaptı.

Ruhani yaptığı açıklamada, "ABD, Süleymani'nin kolunu kesmiş olabilir ama buna yanıt olarak ABD'nin bölgedeki ayağını keseceğiz" ifadelerini kullandı.