Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas ateşkes şartlarını duyurdu: 19 Ocak şartlarına geri dönelim | Dış Haberler

        Hamas ateşkes şartlarını duyurdu: 19 Ocak şartlarına geri dönelim

        Hamas, ateşkes için şartlarını açıkladı. 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes şartlarına geri dönülmesini isteyen Hamas, ateşkes sürecinde nihai anlaşmaya varılmasa bile müzakereye devam edilmesini talep ediyor. İsrail tarafı, istişare için Tel Aviv'e hareket etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas: 19 Ocak şartlarına geri dönelim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazze'deki savaşın sona ermesi için arabulucular Hamas tarafıyla görüşmeleri tamamladı.

        Hamas yetkilileri, ateşkese ulaşabilmek için hala bir şansları olduğunu söyledi. Tutuklu değişimi için yeni bir mekanizma öneren Hamas, "Henüz çerçeve aşamasında. Nihai bir taslak henüz yok" dedi.

        Arabulucuların önerisinde Refah kapısından geçişten söz edilmediği belirtilirken, Refah'ın çift yönlü geçişlere açık olması Hamas tarafından talep ediliyor.

        Hamas, 60 günlük ateşkesin ardından nihai anlaşmaya varılmasa bile çatışmalara dönülmemesini; müzakerelere devam edilmesini istiyor.

        Gazze'ye yardım girişine izin verilmesi için 19 Ocak'ta kabul edilen protokole geri dönülmesini talep eden Hamas'ın nasıl bir cevap alacağı, İsrail'in müzakere heyetinin ülkelerine dönüp Netanyahu hükümetiyle görüşmesinin ardından netleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar