Hamas ateşkes şartlarını duyurdu: 19 Ocak şartlarına geri dönelim

Gazze'deki savaşın sona ermesi için arabulucular Hamas tarafıyla görüşmeleri tamamladı.

Hamas yetkilileri, ateşkese ulaşabilmek için hala bir şansları olduğunu söyledi. Tutuklu değişimi için yeni bir mekanizma öneren Hamas, "Henüz çerçeve aşamasında. Nihai bir taslak henüz yok" dedi.

Arabulucuların önerisinde Refah kapısından geçişten söz edilmediği belirtilirken, Refah'ın çift yönlü geçişlere açık olması Hamas tarafından talep ediliyor.

Hamas, 60 günlük ateşkesin ardından nihai anlaşmaya varılmasa bile çatışmalara dönülmemesini; müzakerelere devam edilmesini istiyor.

Gazze'ye yardım girişine izin verilmesi için 19 Ocak'ta kabul edilen protokole geri dönülmesini talep eden Hamas'ın nasıl bir cevap alacağı, İsrail'in müzakere heyetinin ülkelerine dönüp Netanyahu hükümetiyle görüşmesinin ardından netleşecek.