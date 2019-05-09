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Hamas: Ateşkesi İsrail talep etti

AA

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, direniş güçlerinin işgal altındaki kentlere yönelik hedef dairesini genişletmesinin ardından İsrail'in ateşkes talep ettiğini söyledi

hamastan ateşkes açıklaması

Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'na konuşan Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, "Direniş güçleri, İsrail'e gönderdiği roketlerin menzilini 40 kilometreye kadar çıkarınca işgalci (İsrail) arabulucu göndermeye ve ateşkesten bahsetmeye başladı." dedi.

Hayye, Gazze'de yaşanan son gerginliğin, İsrail'in saldırılarına, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanları hedef ve ateşkes anlaşmalarını uygulamayı ağırdan almasına verilen bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti. AA'nın haberine göre; direniş güçlerinin silahının hiç bir zaman müzakere konusu edilemeyeceğini ve direnişin bu silahları geliştirmeye devam edeceğini kaydeden Hayye, Gazze'deki abluka devam ederse her an bir patlama hali yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı. 

 

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