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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas liderlerinden Berhum, İsrail saldırısında öldü | Dış Haberler

        Hamas liderlerinden Berhum, İsrail saldırısında öldü

        Hamas, siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 02:28 Güncelleme: 24.03.2025 - 02:28
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        Hamas liderlerinden Berhum, İsrail saldırısında öldü
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        Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde hareketin siyasi büro üyesi olan İsmail Berhum'u şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi görmekteyken gerçekleştirilen korkakça bir suikast sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

        AA'nın haberine göre; Hamas, hastanenin bombalanmasını, Filistin halkına karşı işlenen "siyonist savaş suçlarında" tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası kanun ve normların açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin cerrahi bölümünü hedef almıştı.

        Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olarak kabul ediliyor ve çok sayıda hasta ile yaralıyı barındırıyor.

        İsrail ordusu 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasından bu yana çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef aldı.

        İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hizmet dışı kaldı.

        - ⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

        Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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        #Hamas
        #gazze
        #israil
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