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Hamas'tan ABD'nin yardımları kesme kararına tepki

Hamas, ABD yönetiminin, Filistin halkına her türlü baskı yöntemini kullandığını ve Filistin meselesini tasfiye etmek için boşa çaba harcadığını belirtti

09.09.2018 - 01:47 | Güncelleme: AA

Hamas, ABD yönetiminin, Filistin halkına her türlü baskı yöntemini kullandığını ve Filistin meselesini tasfiye etmek için boşa çaba harcadığını belirtti. 

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada,  ABD'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararına işaret ederek "ABD, Filistin halkına her türlü baskı yöntemini kullanıyor ve Filistin meselesini tasfiye etmek için boşa çaba harcıyor." ifadesine yer verdi.

Washington yönetiminin, Filistin meselesini tasfiye etmek için anlaşmalar yapmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, "ABD yönetimi, Filistin halkının, değerlerinden ve haklarından ödün verebileceğini sanıyor. Filistin halkı, uzun yıllardır işgal ve sömürüye karşı mücadelesini sürdürüyor ve hedeflerini gerçekleştirene kadar bu mücadelesini sürdürecektir." ifadesi kullanıldı. 

ABD FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIMLARI KESMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtmişti.

Açıklamayı yapan yetkili, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hizmet aldığı hastanelere yönelik yardımlara son verme kararının "ABD yönetiminin Filistinlilere yapılacak yardımları azaltma ve diğer önceliklere yatırım yapma" konusundaki yaklaşımının bir parçası olduğunu söylemişti.

Uzmanlar, ABD yönetiminin aldığı bu kararın 430 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs'teki en az 5 hastanenin hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'te bulunan hastaneler bu kentte yaşayan Filistinlilerin yanı sıra az sayıda da olsa İsrail makamlarının tedavileri için Kudüs'e girişlerine izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den gelen hastalara hizmet sunuyor. 

UNRWA'YA YARDIMLARI DA KESMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçladığı bir plan üzerinde çalışıyor.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini pekiştireceği belirtilen planı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve plana ilişkin detayları ele almak isteyen Amerikalı yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

ABD yönetiminin mali yardımları Filistin yönetimini baskı altına almak ve "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmeye ikna etmek için koz olarak kullandığı yorumları yapılıyor.

Washington, geçen yıl UNRWA'ya 360 milyon dolardan fazla mali yardımda bulunmuştu.

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