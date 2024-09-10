Hamileliğin üç evresi: Trimester ne demek? Trimesterlarda ne gibi değişimler yaşanıyor?

Hamileliğin beşinci ayında fetüs daha aktiftir ve anne fetüsün hareketlerini hissedebilir. Fetüs ayrıca düzenli döngülerle uyur ve uyanır. İnce bir kıl (lanugo adı verilir) ve mumsu bir kaplama (verniks adı verilir) ince fetal cildi kaplar ve korur.

Hamileliğin altıncı ayında saçlar çıkmaya, gözler açılmaya ve beyin hızla gelişmeye başlar. Akciğerler tamamen oluşmuş olsa da henüz işlev görmezler.