YANLIŞ: HAMİLELİKTE SAÇ BOYANMAZ

DOĞRU: Hamile kalınca hemen her anne adayında “saç boyatmanın zararlı olup olmadığı” sorusu akla geliyor. Zararlı ajanların bebeğe etki edebilmesi için öncelikle anne adayının kanında belli bir seviyeye ulaşması ve de plasentadan geçip bebeğin kanına karışması gerekiyor. Dolayısıyla saç boyama sırasında kullanılan boyanın saç dersinden anne kanına karışması mümkün görünmüyor veya önemsenmeyecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; kuaför salonu ortamında boya kokusunu uzun süre solumamak. Bununla birlikte, bitkisel bir boya ve havadar (bol oksijenli) bir ortam tercih edilmeli.