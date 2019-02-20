Hande Soral ile İsmail Demirci'nin kahvaltı keyfi

Giriş: 20.02.2019 - 07:40 | Güncelleme:  

Hande Soral-İsmail Demirci çifti, önceki gün Çengelköy’deki bir kafede kahvaltı keyfi yaptı. Geçtiğimiz ay setteki aksiyon sahnelerinde eli kesilen Soral’ın sağlığına kavuştuğu ise dikkatlerden kaçmadı

  • 1Hande Soral ile İsmail Demirci'nin kahvaltı keyfi - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göer, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan oyuncu Hande Soral, izinli gününü eşi İsmail Demirci ile zaman geçirerek değerlendirdi. 

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    SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Geçtiğimiz ay setteki aksiyon sahnelerinde eli kesilen Soral’ın sağlığına kavuştuğu ise dikkatlerden kaçmadı. 

  • 3Hande Soral ile İsmail Demirci'nin kahvaltı keyfi - Magazin haberleri
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    "KIRIK VEYA ÇIKIK YOK"

    Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir kafede eşi İsmail Demirci ile kahve içerken görüntülenen Soral’a bandajlı eli sorulmuştu. Oyuncu, "Sette ufak bir kaza geçirdim. Kırık veya çıkık yok, sadece incindi" demişti.

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