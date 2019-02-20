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"KIRIK VEYA ÇIKIK YOK"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir kafede eşi İsmail Demirci ile kahve içerken görüntülenen Soral’a bandajlı eli sorulmuştu. Oyuncu, "Sette ufak bir kaza geçirdim. Kırık veya çıkık yok, sadece incindi" demişti.