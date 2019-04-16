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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, klip için Afrika’da bulunduğunu ve güzel bir klip çalışması olduğunu belirten Yener, Serdar Ortaç’ın “Aranjörler ve müzik şirketleri çok para istiyor, onun için albüm düşünmüyorum“ sözlerine yanıt verdi.